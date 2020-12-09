拜登準國安顧問關注香港泛民人士被捕　稱要幫助受迫害者尋避風港

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的國家安全顧問人選沙利文（Jake Sullivan）12月8日表示，他深切關注香港親民主派人士被捕與遭監禁的事件，他稱，美方會與夥伴站在一起對抗中國向香港自由的攻擊，並幫助受迫害者尋找避風港。

香港警方12月8日最少拘捕8名民主派成員，包括民主黨主席胡志偉、社民連副主席梁國雄、前立法會議員朱凱廸等人。

I'm deeply concerned about the continuing arrests and imprisonment of pro-democracy activists in Hong Kong. We stand united with our allies and partners against China's assault on Hong Kong's freedoms—and to help those persecuted find safe haven. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) December 8, 2020

沙利文之後在Twitter發文表示，他深切關注香港持續發生的民主派人士被捕及遭監禁事件，他稱「我們與盟國、夥伴站在一起，對抗中國向香港自由的攻擊，並幫助那些受迫害的人尋找避風港。」

拜登之前在11月23日宣布，將由現年43歲的親信沙利文擔任國家安全顧問。

沙利文最早在2008年開始效力於希拉里（Hillary Clinton），擔任希拉里競選團隊的顧問，至後來希拉里擔任國務卿，他則擔任國務院政策規劃辦公室主任，至希拉里離任後，他開始擔任時任副總統拜登的國安顧問。在2016年希拉里競選總統以及2020年拜登競選總統期間，沙利文都是競選團隊的外交政策顧問。