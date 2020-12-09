美媒：中國女間諜向市長「獻身」換取情報　曾助眾議員籌款

美國新聞網站Axios 12月8日引述美國現任和前任情報官員報道，一位名叫方芳（Fang Fang，音譯）的女間諜有份參與中國歷時多年的情報行動，向最少兩位中西部的市長「獻身」換取情報，並且曾為眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）和加巴德（Tulsi Gabbard）籌款。

方芳被指於2011年至2015年期間參與中國的情報行動。據指，方芳身處美國時年齡介乎20多歲至30多歲，以學生身份入讀三藩市灣區的大學。報道引述情報官員指，方芳於約三年間曾與最少兩名中西部的市長發展性或感情關係。

2014年，一名較年長的中西部市長於華盛頓舉行的一場峰會介紹方芳為她的「女朋友」，他表示，即使二人有年齡的距離，他們是真心交往。現任官員透露，聯邦調查局曾透過電子監視設備發現方芳和俄亥俄州的一名市長於車內有性接觸。據指，方芳被問到為什麼對該名市長有興趣，她回答指想改善英語能力。不過美國官員不認為方芳曾收到或傳遞機密資料。

報道提到，方芳於2014年有份參與加利福尼亞州民主黨眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）競選連任的籌款活動。三藩市灣區的一名政治工作人員和一位美國現任情報官員透露，方芳為斯沃韋爾的辦公室至少安排了一名實習生。斯沃韋爾的辦公室回應稱，他很久以前就向聯邦調查局提供方芳的資料，8年前見過她，但已經有近6年沒見過她了。

報道指，美國情報高官2015年向政客警告有關方芳的行動。同年，聯邦調查局調查期間，方芳突然離開美國，自此沒有返回美國，並似乎斷絕跟美國朋友的聯絡。司法部沒有對方芳提出任何起訴。