不是音樂之都而是間諜天堂　維也納成為朝鮮通往歐洲窗口

奧地利首都維也納是舉世聞名的「音樂之都」。不過對於朝鮮而言，維也納卻是一個「間諜天堂」。彭博社12月5日報道，朝鮮利用維也納作為海外謀報的主要窗口和走私中心，據報朝鮮國家保衛省有近十人常駐當地。難道間諜全部都喜愛莫札特？

圖為2020年11月17日，奧地利維也納的購物街掛起聖誕裝飾。（Reuters）

報道引述知悉朝鮮謀報網絡的西方情報高官表示，最少有十名朝鮮國家保衛省特工常駐維也納，其中一人不時到維也納以外的地方行動。

除了搜集基本情報以外，特工的主要目標是監視朝鮮大使館和外交官員，以及監察非法的採購行動、進行失蹤人口調查和將被召的幹部帶回國。情報官員指，奧地利是朝鮮特工行動的中心。

情報官員透露，其他朝鮮高官，包括與金氏家族有直接聯繫的秘密私人秘書處成員，都曾到奧地利從事非法的採購。有一次，朝鮮方面未能將行動偽裝成為外交事務，導致特工得以搜查一個租住的公寓。官員指，有國務委員會委員長金正恩身邊的核心人士最近前往維也納，目前或仍然身處歐洲。

走私也是朝鮮駐歐洲外交官員的工作。報道指，近年安全部門於奧地利貨櫃轉運站截獲租用的貨箱，裝滿藥物、紅酒、烈酒和其他奢侈品，全部都能夠追溯至朝鮮大使館的職員。2010年，有朝鮮國家保衛省官員現身維也納，搜羅通常於地震後需要的物資，並於另一次透露中國空殼公司為馬息嶺滑雪場購買二手纜車。

圖為2020年4月9日，石油輸出國組織位於奧地利維也納的總部。（Reuters）

朝鮮人於歐洲出沒不是新鮮事，例如金正恩曾到瑞士留學，設有朝鮮使領館的歐洲城市例如日內瓦和斯德哥爾摩通常都會負責安排美國和朝鮮代表會面。不過維也納卻較少提起，那麼為什麼「音樂之都」會變成「間諜天堂」？

自冷戰時期以來，鄰近「鐵幕」的中立國奧地利已經是「間諜天堂」。歷史學家比爾（Siegfried Beer）指出，奧地利政府希望保持中立，因此營造出一種互惠互利的氣氛，畢竟諜報行動都是一門生意，帶來很多金錢。

時至今日，雖然「鐵幕」已經瓦解，但由於維也納是國際原子能機構（IAEA）、石油輸出國組織（OPEC）和歐洲安全與合作組織（OSCE）等國際組織的所在地，意味很多國家於當地不止有一間使領館，方便以外交為名為間諜提供掩護，因此仍然是間諜的「聚腳點」。加上圍繞核和石油的情報戰在所難免，維也納有着間諜所渴求的情報。

朝鮮很久以前就把維也納視為橋頭堡。 1978年，朝鮮為進行對外貿易結算成立朝鮮大成銀行。1982年，大成銀行在奧地利成立名為金星銀行的本地子公司，利用銀行支付武器和奢侈品的貨款。朝鮮的第一間海外餐廳也是1986年在維也納開設的平壤餐廳。