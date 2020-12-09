【新冠肺炎】特朗普預祝疫苗面世　或動用國防生產法確保美國優先

美國總統特朗普（Donald Trump）12月8日主持白宮活動，慶祝美國即將批准使用首款新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。他表示，如有需要將動用《國防生產法》，確保美國人優先接種疫苗。

特朗普於白宮舉行活動慶祝「曲速」行動（Operation Warp Speed）取得的成就。他表示，疫苗預計將獲得許可，快過大部份人想像的時間，形容是奇蹟。他指，所有想接種疫苗的美國人都能得到疫苗，「我們認為，到2021年春天，我們將處於幾個月前還沒有人相信會有這種可能的境地。」

輝瑞製藥有限公司（Pfizer）的疫苗最快本周獲得食品和藥物管理局的許可，預計未來幾個月內將交付1億劑疫苗，足以滿足5,000萬美國人的需求。

特朗普於活動簽署行政命令，指示衛生與公眾服務部確保美國人優先獲得疫苗。美聯社引述一名政府高官表示，命令將限制聯邦政府向其他國家輸送疫苗劑量，直到供應過剩，國內需求得到滿足，但目前尚不清楚實際影響會是什麼。

特朗普提到，有需要將動用《國防生產法》，確保美國人優先接種疫苗，但認為不會有需要。他說：「如果有需要，那是很有威力的法律，正如你所知道，因為我們非常成功地用過。」1950年通過的《國防生產法》授權總統基於國家安全和其他原因擴大關鍵材料或產品的工業生產。