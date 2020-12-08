【新冠疫苗】美國FDA：輝瑞疫苗數據顯示符合緊急授權要求

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech合力研發的新冠疫苗，先獲英國政府批准使用後，在美國正等待食品和藥物管理局（FDA）審批。美國FDA在12月8日發布的文件指，該疫苗能降低感染新冠肺炎（COVID-19）風險、沒有特定安全問題，形容該疫苗數據符合「規定所要求的成功標準」。

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美國FDA將於12月10日開會討論輝瑞疫苗，並先在12月8日發布分析文件，據FDA官員所指，疫苗功效數據符合達到獲批緊急使用的要求。

輝瑞疫苗為2劑式疫苗，文件提到，數據顯示接種者在首劑後已可減低感染病毒風險。第2劑疫苗的接種時間為首劑的21天後，文件稱，疫苗能有效降低感染風險至起碼接種第2劑的7天後。

文件又提到，該疫苗沒有特定安全問題，接種後出現嚴重反應屬罕見，至於副作用則屬常見，通常是頭痛與疲勞。FDA的專家表示，目前還需要更大型測試才能確定疫苗是否能夠有效避免死亡個案出現。

輝瑞藥廠之前在11月18日表示，該藥廠研發的疫苗最終數據顯示有效率達到95%，沒有嚴重副作用，在65歲以上人士中，該疫苗有效率為超過94%。