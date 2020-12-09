【孟晚舟引渡案】加拿大警方否認收FBI指示獲取電子設備密碼

中國電訊設備供應商華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡聽證會12月8日於加拿大法院舉行。加拿大警長倫迪（Ross Lundie）當日在庭上否認曾接收美國聯邦調查局（FBI）的指示，以獲取孟晚舟電子設備的密碼。

加拿大商業新聞周刊Business in Vancouver於8日報道，辯方律師在提問時向倫迪施壓，問他在她在機場被攔下及帶走時，曾否接獲FBI、美國或加拿大部門要求去取得她的電子設備密碼。倫迪回答：「沒有人要求（取得）密碼。」

CBSA主管、在孟晚舟被捕當日負責管理調查的古德曼（Nicole Goodman）8日在庭上表示，在孟2018年12月1日被捕數天後，一名CBSA職員柯克蘭（Scott Kirkland）因其寫有孟電子設備密碼的字條失蹤表現驚慌、「面色煞白」。

她說當那些裝置交予警察時，從不應連同密碼一同交出。然而錯誤已鑄成，她後來發現密碼連同孟2部手機、1部iPad、手提電腦及USB手指落入警方手中，不過她認為「這是100%的意外。」

孟的律師團希望證明其當事人在機場的待遇是FBI精心策劃的、秘密蒐集證據活動的一部分，她被拘留、被問話以及被沒收電子裝置時，都未有被告知原因，她亦無機會聯絡律師；因拘捕程序有問題，她應該獲釋。

古德曼透露，FBI駐加拿大的法律專員在孟晚舟被捕後，多次要求取得她在加拿大的行程紀錄及其他私人資料。古德曼稱在她無權這府做，她所在的職級是永不會分享那些資訊。但她亦在作供時稱，擔心CBSA內不熟悉案件的人會在未經授權下分享資訊。