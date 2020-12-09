日本首相菅義偉：繼續深化日美同盟同時　與中國構築穩定關係

即時國際
撰文：
最後更新日期：

日本首相菅義偉12月9日出席歐亞集團（Eurasia Group）主辦的會議，指出中美對立令國際形勢難以預測，但日本將繼續深化日美同盟同時，與中國構築穩定關係。

圖為11月25日，國務委員兼外長王毅訪日，與首相菅義偉會面。（Getty）

歐亞集團12月9日舉辦名為GZERO Summit的會議，日本首相菅義偉以視象形式參加。菅義偉在發言時表示，中美對立令國際形勢難以預測，而且未來局勢可能愈來愈難控制。

他說：「因此，日本在外交上，會繼續深化日美同盟，並同時與有相同核心價值的國家合作，建構自由與開放的印度太平洋地區戰略。」「但同時，日本將與包括中國在內，鄰近的國家構築穩定關係。這是日本的外交方針，未來不會改變。」

菅義偉表示人類因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情陷入危機，因此國際應該團結一同應對，而非相互對抗、讓世界分裂。

日媒：日法美2021年5月日本無人島首度聯合軍事演習
日本防衛大臣岸信夫籲加快開設中日防務熱線
王毅提出釣魚島問題改善事態方案　日本表明無法接受
菅義偉的韜略

出席同一活動的行政改革擔當大臣河野太郎表示，《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）是自由與開放印度太平洋地區規則的框架，因此希望美國下屆的拜登（Joe Biden）政府加入。同時，河野亦表示若中國破壞國際規則，中國需負上莫大責任。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。