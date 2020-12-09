曾與拜登爭黨內提名　布蒂吉格稱北京對港施壓是與美國競爭一部分

美國媒體12月8日引述知情人士透露，美國總統當選人拜登（Joe Biden）擬提名曾與其一同競遂民主黨內總統候選人提名資格的印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）擔任駐外大使，可能將派駐中國。布蒂吉格曾就新疆維吾爾族人及香港議題表達意見。

Axios引述知情人士在報道中指出，曾在服役時派駐阿富汗的他本無意出任駐華大使，最想出任的是美國常駐聯合國代表，但拜登沒有打算讓他擔任。拜登團隊起初也曾討論讓布蒂吉格擔任退伍軍人部長、運輸部長或商務部長等職位。但消息人士指，他向團隊稱對外交政策或國家安全領域最感興趣。他就美國外交議題發聲的次數亦頗多。

布蒂吉格不止一次批評美國總統特朗普（Donald Trump）的對華政策，在第三次民主黨初選參選者辯論中，他稱特朗普「顯然沒有策略」，亦未能與中國國家主席習近平達成協議。布蒂吉格亦指責特朗普未有為香港的示威者挺身。不過他本身亦甚少說及自己對中國策略。

他當被問及倘若當選是否會廢除對中國徵收關稅，他僅說其策略會包括關稅，利用它為槓桿，但事情不是全是關稅。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）曾就外交政策向布蒂吉格提問，他回應時重申，相信中國在與美國進行「系統競爭」。而當他被問及中國對待新疆維吾爾族人以及處理香港議題時會否對美國政策造成更廣泛影響，他在書面回應中寫道，中國共產黨對給予維吾爾族人的待遇以及它增加對港施壓，都是更廣泛，愈來愈激烈的系統競爭的表現。

布蒂吉格2020及2019年均曾在Twitter就香港議題發表意見，包括2020年5月22日轉發有關「港區國安法」的新聞以及稱此舉是重擊一國兩制核心。他也曾在2019年6月11日發文，稱香港人和平地遊行是鼓舞人心。他說美國應繼續致力於香港的開放、民主價值以及司法獨立。同年8月14日他發文稱香港人值得美國的支持，當時在競逐民主黨總統候選人提名資格的他，稱自己當選的話會為美國作為和平、人權、自由及穩定的聲音而挺身。