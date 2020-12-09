美國大選｜共和黨員投反對票　總統就職典禮委員會拒承認拜登當選

美國2020年總統大選投票結束後，總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認敗選，美國媒體12月9日報道，民主黨人在總統就職典禮委員會（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）發起一項決議，促委員會承認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）為當選者，結果在共和黨委員反對下，決議未能通過。

決議是由眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）發起，動議讓委員會申明正在準備拜登的就職典禮。該委員會由6名國會議員組成，共和黨、民主黨各佔3人，結果在3票贊成、3票反對情況下，決議未有通過。

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共和黨：承認誰當選非委員會工作

發起動議的霍耶指責共和黨人拒絕接受選舉結果，至於共和黨參議員布蘭特（Roy Blunt）則回應批評稱，承認或決定哪一人當選總統並非委員會的工作，也不應在選舉結果正式公布前，跳過選舉程序確認誰人當選，他認為委員會應該保持兩黨合作的傳統，只專注在舉行典禮，並專心面對在疫情下舉辦典禮的挑戰。

「總統就職典禮委員會」是美國國會的一個特別聯合委員會，每4年成立一次，負責正副總統就職典禮，這屆典禮將在2021年1月20日舉行，現今委員會成員包括共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等。美國選舉人團將在12月14日，正式投票選舉總統及副總統。

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