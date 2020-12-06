美國大選｜喬治亞州出現舞弊「影片證據」　州務卿反駁斷章取義

美國大選雖然已經結束，但總統特朗普（Donald Trump）仍未認輸。特朗普宣稱選舉出現大規模舞弊，而最新被提出的「證據」是一段閉路電視片段，指喬治亞州點票站藏有「裝有大量選票的行李箱」，在監票員不在場下混入點票中。但相關的片段被指是斷章取義，影片無證明任何不當點票行為。

圖為11月7日，美國喬治亞州一個點票站正在點票。（Getty）

該閉路電視的片段是喬治亞州一個點票中心的片段，特朗普律師團隊代表朱利亞尼（Rudy Giuliani）12月3日在聽證會時提出。朱利亞尼聲稱點票工作人員及兩黨監票人員被要求離開點票站，但有4名點票人員留下來，並在桌下提出疑裝有大量選票的行李箱，在無監票人員監票下進行點票。

喬治亞州官員澄清，指無人在當天要求觀察員離開。而片中職員從桌下提出的並非行李箱，而是有輪子的一般選票箱，晚間點票期間仍有一名州調查員及獨立觀察員持續監票。

不過官員承認指當日一度出現誤會，指選舉職員以為他們已結束當晚的工作，其後再收到指示繼續點票。州務卿辦公室指出，他們正調查為何兩黨觀察員會在點票未完成之前離開。

喬治亞州務卿辦公室發表聲明指，特朗普團隊是故意段斷章取義誤導國民，並指他們有完整的片段卻選擇忽略事實。