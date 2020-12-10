人權組織：瑞士和中國簽署秘密協議　容許公安進出國境調查

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders，暫譯）取得瑞士和中國簽訂的再入境協議（readmission agreement）官方英語版本，12月9日披露內容。組織表示，瑞士容許中國公安前往當地，自由活動和訊問瑞士希望驅逐出境的中國人。

根據組織所指，秘密協議容許瑞士邀請中國公安派人到當地調查兩周，但中國公安部能夠選擇派遣的人員，不需要得到瑞士批准。瑞士將負擔中方所有開支，包括機票和住宿，意味瑞士納稅人要為中國公安的開支埋單。

瑞士同意對中國公安身份保密，而且公安不會有官方身份，因此相信公安是以旅遊簽證前往瑞士，所以可以自由出入神根區。組織認為，中國公安的行程不受瑞士監管，構成重大的安全風險。

公安會向瑞士提交報告，之後瑞士和中國大使館決定遣返的人。瑞士承諾報告將會保密，但協議無規定瑞士如何驗證資料。

圖為2020年11月28日，瑞士蘇黎世街頭掛起聖誕裝飾。（路透社）

再入境協議是國際法的一部份，但組織指出瑞士和中國簽訂的協議不是互惠，跟瑞士和其他國家簽訂的協議不同。2015年，瑞士和中國簽訂協議，原定12月7日到期。瑞士從未對外公布，直到政府8月計劃延長協議，外界才得知協議的存在。