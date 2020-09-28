瑞士公投否決廢除與歐盟自由進出協議　政府與歐盟歡迎結果

瑞士9月27日公投，以大比數否決廢除與歐盟締結的自由進出協議。提出公投的右翼瑞士人民黨對結果表示失望，瑞士政府及歐盟則對結果表示歡迎，瑞士政府稱結果顯示國家正走在正確的道路。

圖為9月13日，瑞士人民黨的宣傳街站，呼籲國民在9月27日支持取消與歐盟的自由進出協議。（Getty）

瑞士9月27日就廢除與歐盟締結的自由進出協議舉行公投，結果以62%比38%大比數，否決有關提案。

瑞士雖然並非歐盟國家，但與歐盟簽署自由進出協議，雙方居民可自由流動。瑞士約有50萬居民前往歐盟地區，歐盟則有約140萬人在瑞士定居及工作，大部分為醫療服務業人員。

右翼瑞士人民黨批評，協議令瑞士人口急劇增加，造成公共及環境負擔，因此要求取消協議。但歐盟警告一旦取消協議，將連帶取消雙方貿易協議。瑞士有60%出口依賴歐洲國家，一旦終止協議影響巨大。

提出公投的右翼瑞士人民黨對結果表示失望。瑞士司法部長凱勒－祖特爾（Karin Keller-Sutter）則表示，在現時經濟困難下，與歐盟及鄰近國家維持良好關係十分重要，又表示公投結果反映選民認同現時國家走在正確的道路上。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，公投為持續鞏固和加強雙方關係發出正面訊號。