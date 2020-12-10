中法領導人通話　馬克龍關注香港及新疆問題

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月9日與中國國家主席習近平通話，雙方重申法中兩國關係非常重要，而馬克龍特別提及香港和新疆問題。

法國愛麗舍宮（Elysée Palace）總統府的聲明指，馬克龍在通話中強調中歐合作的重要性，稱歐洲和中國必須與所有夥伴發揮主導作用，使2021年成為國際社會在氣候行動和保護生物多樣性方面採取新而更具體和有力行動的一年。

馬克龍亦在集體安全問題上認為，作為聯合國安理會常任理事國，法中兩國保持對話屬非常重要，特別是在伊朗核問題和朝鮮危機問題上。他決心繼續在歐洲和中國之間建立更強大和平衡的夥伴關係。

另外馬克龍提到了香港和新疆問題，表示法國及其歐洲夥伴對中國特別是香港和新疆人權狀況不斷惡化深感關注。

而中國外交部同日較早時就兩國領導人的通話發表聲明，提到馬克龍表示，法中兩國就對應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情進行良好合作，促進各領域交流合作。聲明指法國秉持獨立自主的外交傳統，高度重視發展同中國的關係，願與北京方面繼續努力，加強兩國及、中歐合作，並希望中歐可以盡快在投資協定談判達成協議。

聲明亦提到，馬克龍希望適時再次訪華。