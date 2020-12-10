習近平與馬克龍通電話　冀歐方實施積極對華政策

中國國家主席習近平12月9日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，雙方探討下階段中法合作等議題，習近平表示，無論國際風雲如何變幻，中方都致力於堅定不移推動中歐關係健康穩定發展，希望歐洲方面實施積極的對華政策。

據中國官媒央視新聞報道，習近平指出，當今世界不穩定性增加，呼喚更多大國擔當。他稱，「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」是中法建交的初心，堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，是中法兩國的重要共識，雙方要把穩中法關係方向盤，就重大國際和地區問題保持密切溝通和協調，推動兩國關係取得更大發展。

圖為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2020年6月18日訪問倫敦時（Getty）

習近平強調，中國對自己的道路、理論、制度、文化充滿自信，也尊重各國人民自主選擇的發展道路，不同社會制度國家可以相互尊重、和平共處、共同發展。新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加突顯。無論國際風雲如何變幻，中方都致力於堅定不移推動中歐關係健康穩定發展，希望歐方實施積極的對華政策，一道努力加快完成中歐投資協定談判等事宜，推動雙邊關係邁上新台階。

馬克龍表示，法方秉持獨立自主的外交傳統並願同中方繼續努力加強法中、歐中合作，希望在氣候變化、公共衛生、對非合作等重大全球和地區問題能與中方繼續加強協調合作。此外馬克龍還表示他希望未來在合適的時間再次訪華。

以下為兩國元首就下階段雙多邊合作達成的共識：

一、歡迎兩國立法機構領導人將首次以視像方式出席中法議會交流機制第11次會議。

二、在生命醫學、生物育種、月球和火星探測、衛星研發等領域開展更多合作。

三、通過口岸熱線聯絡等機制提升海關檢驗檢疫合作水平，確保供應鏈穩定。

四、克服新冠肺炎疫情困難，加快推進非洲豬瘟區域化管理技術磋商，爭取早日就合作協議達成實質性成果。

五、以北京2022年冬奧會和巴黎2024年奧運會為契機，加強奧運和民間交流合作，增進相互了解和友誼。

六、歡迎《中歐地理標識協定》將於2021年初正式生效。支持茶葉、葡萄酒、奶酪等中法高品質特色農食產品走進彼此千家萬戶。

七、積極參與「加速新冠肺炎疫苗和藥物研發、生產和公平分配的合作倡議」和「新冠肺炎疫苗實施計劃」，加大對發展中國家的幫扶力度，讓疫苗成為各國人民真正用得上、用得起的公共產品。

八、共同維護多邊主義，攜手應對氣候變化，支持辦好今年12月12日氣候雄心峰會和明年1月「一個星球」峰會，動員國際社會更積極參與明年《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會、第七屆世界自然保護大會，推動上述重要國際議程取得積極成果。