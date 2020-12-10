拜登班底｜蘇珊賴斯執掌白宮國內政策委員會　華裔戴琦任貿易代表

美國總統當選人拜登（Joe Biden）12月10日發聲明表示，將任命前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）為白宮國內政策委員會（White House Domestic Policy Council）總監，美聯社形容，蘇珊賴斯將在美國移民、醫療保健和種族平等政策領域發揮廣泛影響，也將提高該職位在白宮西翼的地位。 拜登過渡團隊也正式公布，將提名華裔的眾議院籌款委員會貿易律師戴琦（Katherine Tai）出任美國貿易代表。

拜登方面的聲明表示，除了蘇珊賴斯與戴琦外，將任命前白宮幕僚長麥克多諾（Denis McDonough）為退伍軍人事務部部長，維爾薩克（Tom Vilsack）出任農業部長，眾議員富奇（Marcia Fudge）出任房屋部長。

圖為蘇珊賴斯2020年2月19日在美國田納西州出席活動（AP）

蘇珊賴斯與麥克多諾均曾為前總統奧巴馬（Barack Obama）政府時期的官員，蘇珊賴斯曾任美國常駐聯合國代表、白宮國家安全顧問，她與時任副總統拜登也曾緊密合作。麥克多諾則是奧巴馬政府時期的白宮幕僚長。

美聯社指，預計蘇珊賴斯將在新政府抗疫工作擔任活躍角色，醫療保健、移民、對抗種族不平等也將是2021年的國內政策重點。

至於戴琦是一位很有經驗的貿易律師，擅長中國問題，也具有豐富的外交技巧。她目前還是眾議院籌款委員會民主黨首席貿易顧問。戴琦能操一口流利的普通話，曾於奧巴馬（Barack Obama）政府時期擔任美國貿易代表辦公室首席中國顧問，負責處理於世界貿易組織（World Trade Organization）對中國的訴訟。