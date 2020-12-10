拜登呼籲國會通過豁免　任命奧斯汀為國防部長

美國總統當選人拜登（Joe Biden）宣布提名中央司令部前司令黑人四星退役將領奧斯汀（Lloyd Austin）擔任國防部長。但因他未退役滿7年，不符合法規。拜登12月9日呼籲國會動用豁免權，讓奧斯汀擔任防長。

圖為12月9日，獲提名出任國防部長的奧斯汀（Lloyd Austin）發表講話。（Reuters）

奧斯汀在2016年退役，即使2021年才正式就職，亦不符合軍人退役滿7年才擔任防長的規定。有關法例自1947年通過成立，如此規定是確保由平民政府控制軍隊，避免軍人勢力過大。

自法律成立以來，有兩次經國會批豁免的經驗，其中一次發生在特朗普（Donald Trump）政府。特朗普最初委任只退役4年的馬蒂斯（James Mattis）出任國防部長。

拜登於特拉華州出席活動介紹奧斯汀。他形容奧斯汀是此時領導國防部的最佳人選，並指對方和他一樣致力重建美國在亞太、歐洲到全球的同盟。他稱遵重法律的規定，但呼籲國會支持奧斯汀。

奧斯汀表示，4年多前退役，脫下制服的那一刻已從「奧斯汀將軍」成為「奧斯汀」，他只是一位有軍旅經驗的平民。

有民主黨員反對有關提名，但亦有人傾向贊成。民主黨參議員布盧門塔爾（Richard Blumenthal）表示若動用豁免權將牴觸「軍隊應由文官指揮」的基本原則，認為必須遵守；曾參選總統參議員桑德斯（Bernie Sanders）則表示支持。