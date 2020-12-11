【英國脫歐】約翰遜：很可能與歐盟無法達成貿易協議

英國與歐盟進入貿易談判的最後階段，但雙方分歧仍大，英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月10日表示，英國很有可能（strong possibility）無法與歐盟達成貿易協議。

約翰遜：不代表是壞事

英歐兩方的談判代表仍在繼續磋商，但約翰遜稱「我們需要非常、非常清楚，現在有很大可能、很大機會無法達成方案，也就是與歐盟的關係模式會更似澳洲模式，而不是加拿大模式。」他又稱「這不代表是一件壞事」，並指現在是時候讓企業與公眾去準備沒協議脫歐的結果。

英國與歐盟尚未就貿易協議達成共識，圖為約翰遜（左）2020年1月與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）合照（AP）

另一邊面對談判陷入僵局的歐盟，同日公布應對英國「硬脫歐」方案。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，現時無法保證何時達成及實施協議，所以公布應對方案，處理一旦無法與英國在12月31日前達成貿易協議的情況，包括在未來六個月為航空及陸路交通提供便利。

什麼是澳洲模式？

英國首相府過去在6月曾發聲明指，英國與歐盟若未能達成協議，會按照「澳洲模式」退出歐盟。澳洲與歐盟之間沒有全面貿易協議，他們曾就一些貨品達成協議，但大部分貿易往來只按照世貿規則進行。