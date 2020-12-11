加拿大：在華被扣留公民康明凱與斯帕弗尚未受審

在12月10日舉行的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩稱中方主管部門對在華被捕的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor）進行起訴和審理，但加拿大全球事務部（GAC）之後稱，兩名公民尚未在華受審。

加拿大公民康明凱和斯帕弗在中國被拘押已有兩年，圖為一男子2019年3月6日在加拿大法院門外舉起兩人照片並要求中方放人（Reuters）

美聯社12月10日報道，就在中國外交部當天舉行的例行記者會結束後不久，加拿大全球事務部方面在一份聲明中表示，在加拿大駐華大使館官員與中國外交部方面進行溝通後，加方確認該兩名公民尚未在華受審，而導致加方感到困惑的原因是中方沒有對此事做出正確表述。

中國外交部指，在12月10日舉行的例行記者會上，發言人華春瑩稱，華為副董事長孟晚舟女士事件是純粹、徹頭徹尾的政治事件，她稱「而兩位加拿大公民是由於涉嫌危害中國國家安全犯罪，中方主管部門對其進行逮捕、起訴和審理，純屬依法辦案。在這個過程中，這兩名公民的合法權利得到了保障。」

加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）12月10日較早時發表一份聲明，稱中方對兩名加拿大公民已「肆意拘押」兩年，承諾未來將致力於幫助他們盡快獲釋。

2018年12月孟晚舟在加拿大被捕之後，兩名身處中國的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor）先後傳出遭中方扣留的消息，中國外交部2019年5月證實兩人被捕，其中康明凱涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，斯帕弗則是涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪。外界質疑兩人被捕與中方不滿加拿大拘捕孟晚舟有關。