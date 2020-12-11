日媒：世貿總幹事選舉延至2021年舉行

世界貿易組織（WTO）總幹事空缺至今仍未有定案，日本傳媒12月11日報道，世貿不會在16至17日的總理事會會議上選出新任總幹事，意味有關問題會拖延至2021年才解決。

共同社11日引述消息人士報道，尼日利亞的伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）獲得較多成員國支持，但美國總統特朗普（Donald Trump）政府表明反對，並支持由韓國候選人俞明希擔任世貿總幹事，惟後者所得的支持較伊韋阿拉少，俞明希亦無意退選，導致情況停滯不前。

世貿前總幹事阿澤維多（Roberto Azevêdo）在8月提早離任，一直要求世貿改革的特朗普政府就在空缺的繼任人選上與各國出現分歧。報道指，世貿認為僵局在特朗普的總統任期結束前都不會有太大變化，因此擬將有關問題擱置，直到拜登（Joe Biden）上台，觀望華府新政府動向為止。

世貿：世貿總幹事阿澤維多宣布，會在2020年8月提前離任。圖為他1月21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇會議講話。（Reuters）

世貿準備在2021年2月舉行總理事會例會。

除了在總幹事人選外，美國亦在2019年12月世貿上訴機構（Appellate Body）兩名法官退休後，多次阻撓法官的任命，導致世貿處理國際貿易爭端的功能停擺。