歐盟達成協議　目標在2030年前減排溫室氣體55%

歐盟領袖12月11日達成一個得來不易的協議，決定將區內在2030年減少溫室氣體淨排放量的目標，由原本1990年水平的40%，提高至最少55%。

歐盟在比利時布魯塞爾（Brussels）舉行為期兩日的峰會。27個成員國在經過徹夜討論後，通過歐盟委員會的提案，加強區內邁向2050年達致淨零排放的道路上的中期目標。

圖為12月10日歐洲理事會主席米歇爾乘車離開理事會大樓，前往出席歐盟峰會舉行前的一個會議。（AP）

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）主持會議後於Twitter表示：「歐洲是應對氣候變化的領導者，我們決定在2030年前削減我們的溫室氣體排放最少55%。」

Europe is the leader in the fight against climate change.



We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0 — Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2020

歐盟此前的目標是在2030年前減少1990年溫室氣體排放水平的40%。而本身非常倚賴燃煤發電的波蘭獲歐盟承諾資助推動潔淨能源後，亦決定支持上調目標。米歇爾稱，歐盟會動用復蘇基金及下一份長期預算協助波蘭等國家發展新能源，但他沒有透露細節。