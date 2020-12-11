【新冠肺炎】日本採購1.2億劑阿斯利康疫苗　首批6月底前供應

日本厚生勞動大臣田村憲久12月11日表示，政府已經與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）簽署協議，向對方採購1.2億劑新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。

根據協議內容，阿斯利康會在2021年6月前向日本供應其中3,000萬劑疫苗，而該藥廠的疫苗需接種兩次，意味今次的採購量足以為6,000萬人提供保障。

阿斯利康的疫苗與牛津大學共同研發，團隊在8日於期刊《刺針》（The Lancet）公布最新測試結果，研究經獨立科學家審核後，結果顯示疫苗安全和有效，整體有效率約為70%。

報告綜合疫苗在英國、巴西和南非的測試結果，在大部分情況下，疫苗有效率為62%。但在其中一個小組研究人員調整劑量，在第一針僅注射一半劑量，第二針才注射全劑，有效率則提升至90%，實驗結果綜合起來有效率約為70%。

日本政府在8月與阿斯利康就疫苗供應達成基本協議後，討論採購細節至今。而東京當局早前亦決定向美國莫德納藥廠（Moderna）引入2,500萬劑疫苗。

日本在11日新增2,793宗確診個案，東京都佔595人，當中65歲以上的病例有破紀錄的107人。目前全國共有175,204人受感染、2,547人死亡。

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