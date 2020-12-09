【新冠肺炎】牛津疫苗測試結果出爐　整體有效率約為70%

英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗最新測試結果12月8日刊於期刊《刺針》（The Lancet）。研究經獨立科學家審核，結果顯示疫苗安全和有效，整體有效率約為70%。

圖為11月30日，一批運往印度進行臨床實驗的牛津疫苗。（Reuters）

報告綜合疫苗在英國、巴西和南非的測試結果，在大部分情況下，疫苗有效率為62%。但在其中一個小組研究人員調整劑量，在第一針僅注射一半劑量，第二針才注射全劑，有效率則提升至90%，實驗結果綜合起來有效率約為70%。

牛津疫苗相比起其他如輝瑞疫苗聲稱的95%有效率為低，但有專家指出要真正證明疫苗有效還需要待6個月至一年。目前所有疫苗的測試期間太短，有效率的數字未必準確。

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另外對比輝瑞疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗及俄羅斯衛星-V疫苗，牛津疫苗每劑成本最低，且可使用一般冷藏雪櫃儲存，遠比輝瑞疫苗的攝氏負70度方便，相信牛津疫苗最終仍會獲採納使用。

阿斯利康製藥表示會在2021年製造30億劑，英國政府早前已預訂其中1億劑。