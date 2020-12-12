美國大選2020｜美媒：特朗普離任後　白宮將徹底消毒

美國媒體報道，在美國總統當選人拜登（Joe Biden）入主白宮前，美國總務管理局（GSA）將部署一個小組對白宮展開「徹底清潔和消毒」。

圖為12月9日，拜登在特拉華州發言，他當時宣布提名奧斯汀（Lloyd Austin）為國防部長（Getty）

美國《國會山報》（The Hill）12月10日報道，鑑於白宮過去幾個月已經發生數十宗高級官員及現任總統特朗普（Donald Trump）確診新冠肺炎（COVID-19）事件，所以在拜登將於41天後宣誓就職之際，白宮正在採取預防措施，以防止白宮新一批工作人員中出現任何感染。

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美國政治網站Politico在12月9日報道，在特朗普離開、拜登入住後的幾個小時內，GSA將部署一個小組檢查白宮東翼和西翼被手接觸過的所有地方。這包括對所有傢俱、門把、扶手和電燈開關展開「徹底清潔和消毒」。此外，私人承包商將提供「消毒噴霧服務」 ，以清除空氣中滯留的飛沫。報道稱，除了一些骨幹人員在白宮辦公，其餘大多數人將繼續在家工作。

拜登曾表示上任後要求美國人戴口罩100日並邀請美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）擔任首席醫療顧問，12月8日他帶領抗疫團隊成員現身，承諾上任後100天內在國內分發1億劑新冠疫苗。