【中美角力】萊特希澤：特朗普成就之一是揭示中美存在重大問題

美國總統特朗普（Donald Trump）即將於2021年1月20日正式下台，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）12月10日在參加一場會議時談到特朗普的主要成就。

萊特希澤12月10日在出席線上米爾肯研究所亞洲峰會時說，特朗普在過去4年的成就之一是揭示美國與中國存在「一個重大問題」。

他說，特朗普意識到中美貿易系統已經脱軌，需要重新設置，「這涉及到我們的目標，同時也因為（我們）意識到，我們必須應對這樣一個中國：世界增長最快的經濟體，同時是一個非常不同的體系。」

萊特希澤12月10日參加會議時稱讚了特朗普的成就。圖為2020年1月15日，萊特希澤（右一）在白宮出席中美第一階段貿易協議的簽署儀式（AP）

習近平和特朗普的多次會晤（點擊圖集瀏覽）：

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萊特希澤說，中國的產業政策損害美國和其他國家的經濟。他重申針對中國行為的共同抱怨，比如補貼國有企業，強迫外國公司向中國合作夥伴轉讓技術。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）12月8日也出席峰會，他說，中國在遵守國際貿易規則方面做得不好。在美國提出的539項反傾銷和反補貼稅令中，中國佔210項。他還指中國公司在美國實體清單中佔了「很大」一部分。

他表示「中國仍然是該地區（亞洲）最大的潛在市場，但同時也是主要軍事和經濟威脅。」