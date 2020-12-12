日本首相菅義偉稱中國韓國加入CPTPP並非易事

中國與韓國均稱考慮加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）後，日本首相菅義偉12月11日表示，若沒有11個參加國的同意就無法簡單加入，他稱展開談判的前提條件是高水平的規則。

據共同社報道，菅義偉在網絡節目談到有關中韓加入一事，他稱「門檻很高，將在戰略考慮的同時進行應對。」日本2021年將擔任CPTPP輪值主席國，菅義偉之前已在11月20日表示，日本的目標是擴大CPTPP規模。

圖為日本首相菅義偉2020年9月16日在東京召開記者會（Getty）

跟拜登建立良好關係

在最新的網絡節目上，菅義偉也談到正跟美國總統當選人拜登建立良好關係，他表示在雙方11月的電話會談中，拜登明確表示釣魚台（日方稱尖閣諸島）是《日美安全保障條約》第5條的適用對象，菅義偉形容拜登「非常清楚日本希望的是什麼」，他又稱自己已曾4次見過拜登的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）。

日本外相茂木敏充11月會見中國外長王毅時，被指沒有立即反駁中方主張釣魚台主權的發言，因而遭受批評，菅義偉12月11日對此回應稱，茂木敏充在之前之後都曾明確主張，當被問及若是自己會如何應對，菅義偉稱「如果提到的話，我會當場說。」