美媒：特朗普對五角大樓有大動作　拜登上任後可全部否決

美國媒體12月11日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）正在利用任期最後幾周對五角大樓展開一系列改變，但總統當選人拜登（Joe Biden）可以在上任第一天就取消所有計劃。

美國政治新聞網站Politico報道，特朗普正利用任期最後幾周對五角大樓展開包括撤軍、海軍預算改革、諮詢委員會人員解僱等一系列大動作，但這些在拜登上任後都可以遭撤銷。

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報道稱，在代理國防部長米勒（Chris Miller）領導下，五角大樓宣布從伊拉克、阿富汗和索馬里撤軍的計劃，並提拔負責特別行動的高級文職人員。特朗普於11月解僱前國防部長埃斯珀（Mark Esper）。隨後，白宮突然解僱五角大樓國防政策委員會和國防商業委員會的長期成員，以特朗普的親信取代。

12月10日，白宮公布一項大幅削減陸軍和空軍優先權的全面計劃藍圖，以建造新的海軍艦艇實現特朗普的承諾在10年內建造355艘船隻和在20年內建近400艘船隻，以對抗中國迅速增強的軍事實力，尤其在南海區域。但拜登政府2021年初將向國會提交自己的預算請求，可能會忽略或大幅修改特朗普的藍圖。