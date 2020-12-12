【新冠肺炎】英國研究：患者病危或與基因突變有關

國際權威科學期刊《自然》（Nature）12月11日刊登的一份研究報告顯示，英國科學家發現，某些新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者病情嚴重，可能和基因出現突變情況有關。

學者研究英國208個深切治療部的2,244名新冠肺炎重症患者，並進行全基因組關聯分析（GWAS）。他們把患者的基因和健康人士的基因作比較，觀察有什麼差異。結果發現有五組牽涉抗病毒免疫力和肺部炎症的基因與嚴重病情有關。

其中一組基因名為TYK2。有份參與研究的愛丁堡大學（University of Edinburgh）的貝利（Kenneth Baillie）解釋：「它（TYK2）是（人體）系統的一部分，讓你的免疫細胞的發炎情況更加嚴重」。如果TYK2有缺陷，這種免疫反應就會過激，出現對肺部造成損害的炎症。

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貝利表示：「疫苗應該將大幅減少新冠病例數目，但很有可能世界各地的醫生仍會在深切治療部治療這種疾病若干年，因此迫切需要尋找新療法。」

一類用於治療風濕性關節炎等疾病的抗炎藥物是針對人體這種機制而設，包括抗風濕藥Baricitinib。貝利稱，Baricitinib非常有可能成為一個新療法的候選方案，但需進行大規模臨床試驗，以確定這種療法是否正確。