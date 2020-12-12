【新冠肺炎】美國紐約巿再禁室內堂食

美國紐約州紐約市新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。州長科莫（Andrew Cuomo）12月11日宣布，紐約市將自14日起再次禁止室內堂食，外賣和室外堂食則不受此限。

紐約巿長白思豪（Bill de Blasio）表態支持科莫的決定，並發表推文稱：「這是痛苦的。這麼多間餐廳正在掙扎。但是我們不可以允許這個病毒在我們的城市復熾」。

As #COVID19 indicators continue to rise, it’s time to shut down indoor dining. This is painful. So many restaurants are struggling. But we can’t allow this virus to reassert itself in our city.



I fully support @NYGovCuomo's decision. Together we'll fight back this second wave. https://t.co/NWY9xmjGdh — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 11, 2020

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紐約市現有近1,700名患者住院，為一個月前的3倍。科莫在奧爾巴尼（Albany）出席記者會時表示，儘管市內約2.4萬間餐廳及其職員面臨經濟困景，但他需要採取行動。