【新冠肺炎】美國紐約巿再禁室內堂食

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美國紐約州紐約市新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。州長科莫（Andrew Cuomo）12月11日宣布，紐約市將自14日起再次禁止室內堂食，外賣和室外堂食則不受此限。

紐約巿長白思豪（Bill de Blasio）表態支持科莫的決定，並發表推文稱：「這是痛苦的。這麼多間餐廳正在掙扎。但是我們不可以允許這個病毒在我們的城市復熾」。

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紐約市現有近1,700名患者住院，為一個月前的3倍。科莫在奧爾巴尼（Albany）出席記者會時表示，儘管市內約2.4萬間餐廳及其職員面臨經濟困景，但他需要採取行動。

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