【新冠肺炎】歐洲疫情嚴峻　德國等地再破單日死亡新高

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續肆虐歐洲，德國、烏克蘭和俄羅斯的單日死亡個案在12月11日再創新高。

多國單日死亡個案創新高

烏克蘭11日單日死亡個案再創疫情以來新高，衞生部長斯捷潘諾夫（Maksym Stepanov）表示，當地單日的死亡個案由9日破紀錄的276宗，上升至285宗。

他說，境內過去24小時錄得13,514宗確診個案，令累計個案增至872,228宗、全國共有14,755人不治。

↓想知道疫情持續期間其他國家民眾的生活，請點擊放大觀看：

俄羅斯11日亦新增破紀綠的613宗死亡個案，但情況在12日稍為回落，當局指再多560人身亡，至今總共有46,453人不治。有關部門亦證實，全國新增28,137宗確診個案，累計增至2,625,848宗。

德國的疫情同樣嚴峻，當地的新增確診及死亡個案在11日均創下疫情爆發以來新高。據當地疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（RKI）數據，境內11日新增29,875宗確診個案，累計增至1,272,078宗；死亡個案新增598宗，累計增至20,970宗。

↓想知道疫情期間其他國家民眾的生活，請點擊放大觀看：

法國15日起宵禁

法國總理卡斯泰（Jean Castex）10日表示，由於感染比例下跌速度不如政府盼望般快，法國不會如期在12月15日重開博物館、戲院及劇院。有關場所必須保持關門直至2021年1月7日。

卡斯泰指，法國會堅持早前宣布的計劃，在12月15日結束居家令，取而代之的是宵禁令。民眾15日起可自由外出活動，但在晚上8時至翌日早上6時期間不准外出，包括31日除夕夜，但宵禁令在24日平安夜會暫時撤銷。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：