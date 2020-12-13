【氣候雄心峰會】聯合國呼籲各國進入氣候緊急狀態

紀念《巴黎協定》（Paris Agreement）達成5周年的氣候雄心峰會（Climate Ambition Summit）12月12日以視像方式舉行，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲全球各國進入氣候緊急狀態，直到實現碳中和。

古特雷斯在會上稱：「有任何人還能否認我們正面臨嚴重的緊急情況嗎？」「這就是為什麼今天，我呼籲全球所有領導人在他們的國家宣布全國氣候緊急狀態直到碳中和。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）率先承諾，該國的數間最大型企業在減少溫室氣體排放和應對氣候變化方面將更加透明。他提到美國退出協定一事，對於美國大選2020總統當選人拜登（Joe Biden）決定重返，他表示：「歡迎回來，歡迎回家。」

氣候雄心峰會：聯合國、英國和法國共同主辦的氣候雄心峰會12月12日以視像方式舉行，圖為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當天在巴黎愛麗舍宮（Elysée Palace）出席會議。（Reuters）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）則指，氣候變化為生物圈（biosphere）帶來的挑戰，甚至比新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）更具破壞力，情況更糟糕。他呼籲：「我們可以共同利用科技進步來保護我們的整個地球，通過創新發明保護地球避免全球變暖可能帶來的災害。」

約翰遜同日還宣布，將不再以出口融資或援助資金的形式直接支持海外化石燃料項目。