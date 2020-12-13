【氣候雄心峰會】習近平承諾中國到2030年將比2005年減排65%以上

中國國家主席習近平12月12日在氣候雄心峰會上發文講話，他提到三項倡議，並承諾到了2030年，中國單位國內生產總值（GDP）的二氧化碳排放將比2005年下降65%以上。 習近平又稱，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

習近平12月12日在氣候雄心峰會上通過視像發表題為《繼往開來，開啟全球應對氣候變化新征程》講話，並宣布一系列新措施。

以下為他的發言全文：

很高興出席今天的氣候雄心峰會。5年前，各國領導人以最大的政治決心和智慧推動達成應對氣候變化《巴黎協定》。5年來，《巴黎協定》進入實施階段，得到國際社會廣泛支持和參與。當前，國際格局加速演變，新冠肺炎疫情觸發對人與自然關係的深刻反思，全球氣候治理的未來更受關注。在此，我提3點倡議。

圖為11月4日中國國家主席習近平為中國國際進口博覽會開幕禮致辭（AP）

提出3點倡議

第一，團結一心，開創合作共贏的氣候治理新局面。在氣候變化挑戰面前，人類命運與共，單邊主義沒有出路。我們只有堅持多邊主義，講團結、促合作，才能互利共贏，福澤各國人民。中方歡迎各國支持《巴黎協定》、為應對氣候變化作出更大貢獻。

第二，提振雄心，形成各盡所能的氣候治理新體系。各國應該遵循共同但有區別的責任原則，根據國情和能力，最大程度強化行動。同時，發達國家要切實加大向發展中國家提供資金、技術、能力建設支持。

第三，增強信心，堅持綠色復蘇的氣候治理新思路。綠水青山就是金山銀山。要大力倡導綠色低碳的生產生活方式，從綠色發展中尋找發展的機遇和動力。

爭取2060實現碳中和

中國為達成應對氣候變化《巴黎協定》作出重要貢獻，也是落實《巴黎協定》的積極踐行者。今年9月，我宣布中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

增加森林蓄積量

在此，我願進一步宣布：到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

中國歷來重信守諾，將以新發展理念為引領，在推動高質量發展中促進經濟社會發展全面綠色轉型，腳踏實地落實上述目標，為全球應對氣候變化作出更大貢獻。

各位同事！

天不言而四時行，地不語而百物生。地球是人類共同的、唯一的家園。讓我們繼往開來、並肩前行，助力《巴黎協定》行穩致遠，開啟全球應對氣候變化新征程！

謝謝大家。