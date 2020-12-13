【新冠肺炎】輝瑞BioNTech疫苗首批出廠　稍後分發尚有更多挑戰

美國政府官員12月12日公布，由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech聯手研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗會在美國時間14日早上起運抵各州。首批產品在香港時間13日離開密歇根州的廠房。雖然政府多個部門及軍方都有提供協助，但在分發上仍面臨挑戰。

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美聯社13日引述負責監督疫苗運送工作的陸軍上將佩爾納（Gustave Perna）指，聯合包裹（UPS）及聯邦快遞（FedEx）開始向全國近150個分發中心運送疫苗，貨車美國時間13日早上出發。報道指，預料約有300萬劑疫苗會先被運送到各地。

佩爾納以「諾曼第登陸日」（D-Day）來比喻疫苗分發工作，由此可見政府有多重視疫苗運輸的速度與安全等要求。

新冠肺炎：圖為12月9日，美國洛杉磯工作人員正消毒檢測中心。（AP）

運送挑戰

路透社13日報道，疫苗首先會從輝瑞位於密歇根州（Michigan）的生產設施被送上飛機，再被送到UPS及FedEx的貨運中心。

輝瑞疫苗需在攝氏零下70度的低溫儲存，再加上臨近聖誕節購物高峰期，貨運需求增加，如何安排實在考驗物流公司。

UPS及FedEx會優先運送疫苗，在飛機及貨車都預留空間，此外他們都有處理醫療產品的專家，運送疫苗的箱中也設儀器監測溫度及地點。

美國新冠肺炎疫情：疫苗獲准在美開始接種，為急於重過正常生活的美國民眾帶來希望。圖為12月12日賓夕法尼亞州一名7歲女童來到購物中心與「聖誕老人」見面。那位裝扮成聖誕老人的73歲長者，隔着有機玻璃與小女孩擊掌。（AP）

資金問題

在疫苗運到州政府手上、至注射到有需要的人身上之間，州政府還有很多功夫要做。《紐約時報》12日報道，聯邦政府用於分發疫苗的資金，一些州政府稱只收到一的部分。它們都用來執行疫苗接種計劃的資金，包括安排人手、追蹤已接種兩劑疫苗的人、接種首劑疫苗3周後需要的加強劑以及其他關鍵工作的資金。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月27日指，各州需要資金來增加醫護人手、改善資料系統、購買冷凍櫃及準備教材來減輕民眾對安全問題的擔憂。

有醫護未可接種

《紐約時報》12日稱，有醫院系統收到消息，他們首輪獲發的疫苗或會比所需的少。俄亥俄州（Ohio）醫院集團克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）預料在首輪只獲發957劑疫苗，但他們在全州有逾4萬名職員，醫護人員未必可全部立即優先接種。