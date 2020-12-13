【新冠疫苗】輝瑞疫苗需超低溫儲存　英加美運送方式有何不同？

英國和加拿大宣布批准使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合力研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後，美國12月11日成為第3個批准使用輝瑞疫苗的已發展西方國家。這3個國家擁有非常不同的醫療保健系統，他們面臨的挑戰不同，運送疫苗的方式亦有差別。

國家衞生研究院（NIH）以及莫德納（Moderna）一同研發的新冠疫苗和輝瑞與德國BioNTech的新冠肺炎疫苗均為是從未使用過的新型疫苗，且需以超低溫存儲，又比其他潛在競爭對手的疫苗貴。兩者相比，輝瑞疫苗對冷凍鏈的要求更為嚴格，須貯存在攝氏-70度的環境中。

疫苗需要超低溫儲存，運送難度相當高。英國、美國和加拿大都有全民醫療保健制度，3者都有聯邦政府，但他們在疫苗分配工作方面卻有不同做法。

英國

政府統一安排50間醫院作為疫苗接種點。當倉庫收到來自國營醫院和疫苗注射中心的請求後，倉庫職員會把疫苗從普通雪櫃移至冷藏室3個多小時讓其解凍，之後再使用設有冷凍設備的貨櫃車把疫苗送到醫院。

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美國

美國與英國不同，前者是一次過把疫苗分發到各個州份。負責監督疫苗運送工作的陸軍上將佩爾納（Gustave Perna）12日表示，聯合包裹（UPS）與聯邦快遞（FedEx）現正開始運送疫苗，14日將送抵多個州份。

負責運送疫苗的貨車將在13日早上陸續出發，把疫苗送到全國近150間疫苗分配中心。另外還有425處會在15日收到疫苗，剩餘66處則會在16日收貨。

在美國，是州政府決定如何對醫院、診所及藥房等分配疫苗，但至少所有疫苗都會先運至醫院，進行超低溫儲存。

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加拿大

加拿大軍方在運送疫苗一事上發揮中心作用，政府正分發疫苗到各個地區，覆蓋全國所有10個省份。不過北部的3個地區的民眾仍需繼續等待。

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報道指，國家審批疫苗的步伐對疫苗推出的速度有顯著影響。接種疫苗地點所需的配備也會影響該國推出疫苗的速度，即要有適合的冰櫃放置疫苗，有工作人員準備為民眾接種疫苗，以及有足夠的針筒和防護裝備。