【英國脫歐】貿易協議或無果　「硬脫歐」大大影響民眾生活與就業

英國與歐盟的歐脫貿易談判雖然已超過12月13日的最後限期，但兩者分歧仍未解決，雙方同意繼續談判。假如協議在31日仍未達成，意味着英國會在無協議的情況下脫歐，這會大幅改變英國的生活與就業。

進出口貨品價格上升

倘英國與歐盟的貿易協議談不攏，2021年1月1日美國開始會基於世界貿易組織（WTO）條款與歐盟進行貿易。這可能導致英國從歐盟進出口的貨品變貴。

歐盟將對英國貨品徵收關稅，非農業貨品平均稅率為2.8%，汽車為10%，奶類製品逾35%。

英國同時會向歐盟部分進口貨品徵收關稅，可能導致它們價格上升。不過從歐盟以外地區進口的部分貨品可能會因關稅減少而降價。

清關時間增長

英歐邊境檢查將增多，這可能會令邊界出現貨車長龍。英國進口歐盟貨品被全面檢措的措施會延遲到2021年7月1日實施。不過歐盟貨車司機為因為過關耽誤太久，會完避免運送貨物到英國。

食物選擇減少

根據一些連鎖超市，食物選擇減少是危險的，生鮮食品會特別受新的改變所影響。超市可能會從別處空運替代品，但這會導致成本增加。

英國脫歐：圖為12月9日英國首相約翰遜往國會出席首相問答環節後返回首相府，並向在場媒體記者揮手。（AP）

捕魚水域受限

漁業是貿易談判中尤其重要的一環。若協議未能達成，非英國漁船將不能進入英國水域，反之亦然。假如英歐漁船嘗試繼續按習慣到對方水域捕魚，可能會爆發衝突。英國亦擔心，魚類貨品出口到歐盟時會面對關稅的重擊。

跨境調查困難

安全事務和資料共享方面的合作亦會變得更加困難，令跨境調查工作出現問題。英國1月1日會即時無法進入歐盟指紋、犯罪紀錄和通緝犯的資料庫。

圖為9月8日歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時歐盟總部的記者會上發言。（AP）

英企難在歐營運

英國一直等待歐盟認可其金融業條例的決定。假如沒有得到相關認可，英國公司在歐盟的營運會變得更加困難。部分銀行已將職員和辦公室遷往歐盟國家。

藥物或變質

藥物在通過英倫海峽港口時可能會容易被截查，保存期較短的藥物或會因而過期。不過對於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，英國已有方案確保疫苗入境。