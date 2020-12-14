【新冠疫苗】美國首批輝瑞產品直奔配送中心　多地期待針劑解困

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美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗12月13日離開物流公司位於田納西州（Tennessee）及肯塔基州（Kentucky）的貨運中心，準備送往各地的配送中心。

路透社13日報道，首批疫苗13日早上由貨車從輝瑞位於密歇根州（Michigan）的廠房運往機場。疫苗其後由物流公司聯合包裹（UPS）及聯邦快遞（FedEx）的飛機運到他們位於路易斯維爾（Louisville）及孟菲斯（Memphis）的貨運中心，再由飛機及貨車於14日運到國內145個配送中心。另外一批疫苗會在15日及16日運抵共491個配送中心。

美聯社14日報道，快速運輸對疫苗來說很關鍵，特別是輝瑞與BioNTech的疫苗必須要儲存於攝氏零下70度的低溫環境。報道指，13日早上時，輝瑞職員立刻開始將疫苗放進箱中。他們掃瞄包裹，再將它們放進有乾冰的冷凍箱中。

新冠疫苗：圖為12月13日，載有新冠疫苗的聯邦快遞飛機抵達洛杉磯國際機場。（Reuters）

疫苗的運送成為美國以及國際社會注視的事件。而一些美國州份則視期望，在疫情已導致近30萬人死亡之際，疫苗盡快送到，大家便能盡快接重，燃起大家重過正常生活的希望。

肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）13日在Twitter上表示：「我們現在相信，首批民眾明天早上會在這（肯塔基州）接種疫苗。我們距離這個病毒終結的開端，少於24小時。」

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美國華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）13日稱Pfizer-BioNTech已在當地獲得一批獨立科學家批准，將為華盛頓州民眾，尤其是醫護人員接種鋪路。

英斯利在13日一個記者會上稱：「我們已準備好。我相信我們能取到第一批貨、希望是明天以及最快於周二（15日）開始在我們州內安全地做第一次接種。」

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