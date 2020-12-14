【新冠疫苗】美國首批輝瑞產品直奔配送中心　多地期待針劑解困

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗12月13日離開物流公司位於田納西州（Tennessee）及肯塔基州（Kentucky）的貨運中心，準備送往各地的配送中心。

路透社13日報道，首批疫苗13日早上由貨車從輝瑞位於密歇根州（Michigan）的廠房運往機場。疫苗其後由物流公司聯合包裹（UPS）及聯邦快遞（FedEx）的飛機運到他們位於路易斯維爾（Louisville）及孟菲斯（Memphis）的貨運中心，再由飛機及貨車於14日運到國內145個配送中心。另外一批疫苗會在15日及16日運抵共491個配送中心。

美聯社14日報道，快速運輸對疫苗來說很關鍵，特別是輝瑞與BioNTech的疫苗必須要儲存於攝氏零下70度的低溫環境。報道指，13日早上時，輝瑞職員立刻開始將疫苗放進箱中。他們掃瞄包裹，再將它們放進有乾冰的冷凍箱中。

新冠疫苗：圖為12月13日，載有新冠疫苗的聯邦快遞飛機抵達洛杉磯國際機場。（Reuters）

疫苗的運送成為美國以及國際社會注視的事件。而一些美國州份則視期望，在疫情已導致近30萬人死亡之際，疫苗盡快送到，大家便能盡快接重，燃起大家重過正常生活的希望。

肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）13日在Twitter上表示：「我們現在相信，首批民眾明天早上會在這（肯塔基州）接種疫苗。我們距離這個病毒終結的開端，少於24小時。」

We now believe that the first individuals will be vaccinated here in the commonwealth tomorrow morning. We are less than 24 hours away from the beginning of the end of this virus. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 13, 2020

美國華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）13日稱Pfizer-BioNTech已在當地獲得一批獨立科學家批准，將為華盛頓州民眾，尤其是醫護人員接種鋪路。

英斯利在13日一個記者會上稱：「我們已準備好。我相信我們能取到第一批貨、希望是明天以及最快於周二（15日）開始在我們州內安全地做第一次接種。」