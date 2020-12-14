美國前財長保爾森：美國金融服務地位面臨威脅　中國或有力挑戰

美國前財政部長保爾森（Henry M. Paulson Jr.）12月9日在《華爾街日報》（Wall Street Journal）發表一篇題為「中國想成為世界的銀行家」（China Wants to Be the World's Banker）的文章。他提及美國面臨失去全球金融服務主要領導地位的風險，中國是美國的挑戰者。

保爾森稱，美國的金融領袖地位受到愈來愈多來自海外的激烈競爭，以及國內短視而適得其反的政策挑戰；美國總統當選人拜登（Joe Biden）政府應將維持美國金融卓越表現視為優先事項。文中提到，傳統上美國在金融服務方面的挑戰來自公認的金融中心，如倫敦、香港及東京；但中國未來數年在金融服務方面，會成為愈來愈難對付的挑戰者。

中美關係：圖為2010年2月16日，美國前財政部長保爾森在首都華盛頓出席活動。（Getty）

中國開始開放

保爾森表示，中國雖然落後於先進的金融中心，但中國已開始開放，並吸引一流的外國金融機構。中國市場有管理體系及會計方面等問題要解決，但北京正加強監管結構以達到全球標準及提供更大的透明度與更好地執行工作。而且中國相對地較快從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中恢復，也沒有採取重大的財政刺激措施，令中國可以維持更高的利率及更強的貨幣。這正吸引大量投資流入中國股市及其他證券市場中。

美國朝反方向走

文中稱，在中國正吸引全球資本的同時，美國正朝反方向走。華府因短視行動及長期財政疏忽而削弱外界的信心。華府令合法的中國企業從美國交易所中除牌在政治上討好，但帶來嚴重及被低估的風險。保爾森稱，在目前被《財富》雜誌評定為世界500強的企業中，以中國為基地的比以美國為基地的更多。如香港、倫敦、東京，甚至上海等金融中心會爭取被美國阻撓的中國企業在他們那裏上市。

結構性赤字

保爾森指出，更基本的威脅是，美國欠缺政治意願去處理長期結構性赤字，這削弱外界對美國經濟及美元的信心。在華府推出與疫情有關的經濟刺激措施及復甦措施時，美國國債會繼續增加，同時美國國債的吸引力會逐漸下降。他稱當疫情過去後，壓低正循陡峭軌跡上升的國債是危急而重要的，否則美元會逐漸被貶低，華府沒有能力償還。

換方法打交道

文章的結論是，美國在金融服務上的領導地位是經濟的「核心力量」（core strength）。美國要設計更聰明的方式來與中國打交道，要防止不必要的衝突，及利用機會來吸引更多資本。