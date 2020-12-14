中日防長視像會談　日本籲中國勿使釣魚島緊張升級

日本防衛相岸信夫12月14日與中國國務委員兼國防部長魏鳳和以視像形式進行會談。岸信夫就中國公務船反覆駛入釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊海域以及緊張升溫的情況表達關切。兩人達成一致意見，為避免意外事件，加速就兩國防務部門間的相互通報體制「海空聯絡機制」中緊急時連接幹部的熱線，進行協調。

日本防衛省指出，會談時間原定1小時，最終超時35分鐘。

這是岸信夫就任防衛相後首次與魏鳳和單獨會談。岸信夫在與魏鳳和的會談中，指出尖閣諸島「歷史上和國際法上，都無疑是我國的領土，日本實質統治，不存在應該解決的主權問題」，他要求中方自我克制，勿讓事態升級。

岸信夫還又提及11月的日中外長會談後的聯合記者會上，中國國務委員兼外長王毅就日本漁船進入釣魚島海域的言論，並抗議說「完全無法接受」。王毅11月訪日時稱，就釣魚島領土爭端提出改善事態的方案，要求雙方不讓公務船以外船隻進入周邊海域。

中國國防部稱魏鳳和就圍繞尖閣的對立強調說，中國維護領土主權和海洋權益的決心堅定不移，雙方應着眼大局和長遠，妥處分歧，真正使東海成為和平、合作、友好之海。

魏鳳和說，兩國領導人就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，雙方防務部門要保持高層交往和務實合作，加快海空聯絡機制建設，積極構建建設性雙邊安全關係。在東海和釣魚島問題上，中國維護領土主權和海洋權益的決心堅定不移，雙方應着眼大局，加強磋商，妥處分歧。