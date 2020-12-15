【新冠肺炎】歐洲多國收緊限制　今年聖誕將氣氛不再

歐洲多國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反覆，多國決定收緊措施至2021年橫跨聖誕，歐洲過去歡渡聖誕的氣氛與景象不再。

圖為12月14日，意大利羅馬商店區。意大利將在21日實施限制外出。（Reuters）

意大利宣布將在12月聖誕期間，實施嚴格限制。由21日至2021年1月6日，全國多個地方將實施局部封城。除工作、醫療及緊急需要外，居民不得離開居住區域，同時禁止跨縣旅遊。

荷蘭宣布，自12月15日至2021年1月19日，實施為期5周的局部封城措施。所有學校，非日用品及食品的商店、商場及公共場所將會關閉。當局同時呼籲民眾盡量避免外出，並取消或改期至3月前的旅行。唯一除外的是在聖誕節的3天，會稍為放寬讓3名客人前往鄰居或親友家中聚會。

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德國同樣宣布自12月16日至2021年1月10日，實施局部封城。所有學校，非日用品及食品的商店均會關門。總理默克爾（Angela Merkel）早前表示，聖誕購物活動會出現人群聚集，增加病毒散播風險。

聖誕亦是歐洲的滑雪季節，滑雪旅遊聖地奧地利雖然預期聖誕期間旅遊區會重開，但因當地酒店會暫停開放，意味即使重開也僅供本地人使用。