【新冠肺炎】美國累計死亡人數破30萬　一周創紀錄逾1.7萬人不治

美國新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續惡化,據約翰斯霍普金斯大學統計,全國已累計近1640萬人染病,30萬人死亡。

圖為12月3日,美國新澤西州醫護人員協助駕車人士採樣進行病毒檢測。(Reuters)

美國新冠疫苗接種雖已開始,但距離逆轉疫情仍遠。美國過去一周超過1.7萬人死於新冠肺炎,創紀錄以來新高。在12月11日,也就是食物及藥物管理局(FDA)批准使用疫苗的同一天,單日死亡人數就超過3,000人。

累計死亡最多的是紐約州,其次是德州,分別有3.5萬人及2.4萬人不治。加州、佛羅里達州、新澤西州和伊利諾伊州的累計死亡人數都超過1.5萬人。

衛生官員警告,因在剛過去11月感恩節的回鄉及家庭聚會,未來數周感染數字將可能繼續上升。美國多個地方醫院深切治療部都幾乎爆滿,超過一半州份已制定新抗疫限制措施。華盛頓大學健康指標與評估研究所(The University of Washington Institute for Health Metrics and Evaluation)預測,至2021年4月1日,因疫情死亡人數可能超過50萬。