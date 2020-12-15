【新冠肺炎】美國累計死亡人數破30萬　一周創紀錄逾1.7萬人不治

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，據約翰斯霍普金斯大學統計，全國已累計近1640萬人染病，30萬人死亡。

圖為12月3日，美國新澤西州醫護人員協助駕車人士採樣進行病毒檢測。（Reuters）

美國新冠疫苗接種雖已開始，但距離逆轉疫情仍遠。美國過去一周超過1.7萬人死於新冠肺炎，創紀錄以來新高。在12月11日，也就是食物及藥物管理局（FDA）批准使用疫苗的同一天，單日死亡人數就超過3,000人。

累計死亡最多的是紐約州，其次是德州，分別有3.5萬人及2.4萬人不治。加州、佛羅里達州、新澤西州和伊利諾伊州的累計死亡人數都超過1.5萬人。

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衛生官員警告，因在剛過去11月感恩節的回鄉及家庭聚會，未來數周感染數字將可能繼續上升。美國多個地方醫院深切治療部都幾乎爆滿，超過一半州份已制定新抗疫限制措施。華盛頓大學健康指標與評估研究所（The University of Washington Institute for Health Metrics and Evaluation）預測，至2021年4月1日，因疫情死亡人數可能超過50萬。