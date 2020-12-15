【美國大選】拜登奪過半選舉人票　呼籲特朗普承認落敗尊重民意

美國選舉人團投票程序12月14日宣吿結束，拜登（Joe Biden）在500多名選舉人票中，獲得306票，正式當選美國總統。拜登隨後發表講話，稱人民的意志佔了上風。拜登抨擊美國總統特朗普（Donald Trump）挑戰選舉結果的努力，呼籲特朗普接受人民意願。

圖為2020年12月14日，美國選舉人團正式選出拜登為總統，拜登在發表講話後，和妻子吉爾走下講台。（AP）

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國總統當選人拜登12月14日晚在特拉華州威爾明頓向全國發表講話，此前選舉人團確認拜登在美國大選中戰勝了美國總統特朗普。

拜登在演講中表示，在此次美國大選中，人民的意志佔了上風。拜登說：「在美國，法治、我們的憲法和人民的意志再次佔了上風。我們的民主受到推動、考驗、威脅，並被證明是堅韌的、真實的和強大的。」

拜登指出，他和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）獲得的選票「超過了美國歷史上任何一位（候選人）」。

拜登讚揚了各個地方和各州官員和志願者的努力，稱他們在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）面前履行了職責，維持了選舉結果。

拜登說：「美國的民主之所以有效，是因為美國讓其在地方層面發揮了作用。今年我們看到不尋常的事情之一是，每一天的美國人，包括我們的朋友和我們的鄰居，經常是志願者、民主黨人、共和黨人和無黨派人士展示了絕對的勇氣。他們表現出對法律深深的、堅定的信念和承諾。」

拜登說：「他們知道這次選舉是由他們監督的。這是誠實的。這是自由的，也是公平的。」拜登強調，有許多官員面臨政治壓力、言語暴力和身體暴力的威脅。

拜登說：「我真誠地希望，我們再也不會看到任何人遭受我們在這次選舉中看到的那種虐待和威脅。」

拜登還就德克薩斯州提出的一項選舉無效訴訟發表了看法，稱最高法院拒絕推翻選舉結果，「向特朗普總統發出了明確的訊號，他們不能夠對我們民主作出空前的攻擊」。

圖為2020年12月14日，選舉人團正式選舉拜登為總統後，他在特拉華州威爾明頓的皇后劇院發表講話。（AP）

美國《國會山報》稱，當選總統拜登14日抨擊特朗普推翻2020年大選結果的努力，並呼籲美國走出分裂的選舉季。

拜登說，特朗普已經利用了他所能利用的一切法律途徑來挑戰選舉結果，現在是接受選舉結果並繼續前進的時候了。

拜登說：「尊重人民的意願是我們民主的核心，即使我們發現這些結果難以接受。但這是那些宣誓維護憲法的人的義務。」