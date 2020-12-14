拜登勝選｜選舉人團投票前夕特朗普仍不認輸　黨友籲以國家為重

美國選舉人團12月14日將投票選出美國總統和副總統，美國現任總統特朗普（Donald Trump）迄今仍然拒絕認輸。共和黨議員呼籲他應拋棄黨爭，以國家優先。

在美國霍士新聞（Fox News）12月13日播出的訪問中，特朗普暗示，即使選舉人團會在12月14日進行投票，他仍將繼續質疑和挑戰2020年總統大選的結果。

但是共和黨參議員亞歷山大（Lamar Alexander）12月13日在接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時說，選舉已經結束了，特朗普輸了，需要把國家放在優先的位置。

他還說，法院已經解決了圍繞着11月3日選舉的爭端，這次大選的結果是拜登當選了總統。他希望特朗普祝賀拜登，幫助拜登有一個良好的開端。

亞歷山大直言，回顧歷史，以和平方式轉移權力是民主國家的關鍵特徵之一，「我認為，任何有損於此的東西都不利於我們的民主。民眾可以對總統的行為是否適當做出自己的判斷。」

按照美國大選程序，12月14日，選舉人團將投票選舉美國總統和副總統，然後在2021年1月6日的國會兩院聯席會議上清點並公布結果。獲得多數選舉人票的總統候選人將最終贏得大選。至此，新一屆美國總統當選程序才算全部完成。當選總統預定2021年1月20日，正式宣誓就任美國第46任總統。