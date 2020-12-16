【美國大選．有片】拜登講話多次咳嗽惹關注　承認有點感冒

美國選舉人團12月14日確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）獲得美國大選勝利後，他12月14日晚上發表講話，期間多次咳嗽及清喉嚨，惹來關注，他承認自己有些感冒。

據美國霍士新聞（Fox News）報道，拜登在發表講話時的聲音略顯沙啞，並多次停下來清喉嚨。拜登發表講話後，他在與支持者的視像通話中承認，自己有些感冒。

拜登12月14日發表講話（點擊圖集瀏覽）：

拜登說：「謝謝，我有點感冒了，很抱歉，但是看，你們知道，你們做到了，你們做到了，不是開玩笑。」他接着說：「這次競選總統更像是我29歲時第一次競選參議員。我相信，普通人和非凡的人會齊心協力完成目標。你們沒有讓我們失望。你們沒有讓國家失望。我是認真的，想想吧。」

霍士新聞提到，拜登及美國當選副總統賀錦麗（Kamala Harris）的團隊最近幾周頻繁接受新冠病毒檢測。拜登最近一次接受檢測是在12月11日，結果為陰性。

值得一提的是，拜登在11月底時也曾身體抱恙。據美國有線新聞網絡（CNN）此前報道，拜登團隊11月29日表示，拜登11月28日與愛犬玩耍時，不慎滑倒導致右腳輕微骨裂。

拜登在11月底時曾腳部受傷，並穿上醫療專用步行靴（點擊圖集瀏覽）：