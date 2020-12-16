輝瑞疫苗｜歐洲藥管局提早至21日審批　德國：有望聖誕節開始接種

美聯社報道，在德國及其他歐洲多國政府施壓之下，歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）12月15日宣布，決定提早在12月21日開會商討審批美國輝瑞藥廠與德國生物科技公司BioNTech合力研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗。德國官員之後表示，有望最早在聖誕節開始疫苗接種計劃。

德國衞生部長施潘（Jens Spahn）在12月15日見記者時，公開呼籲歐盟在聖誕節前批准輝瑞疫苗（Getty）

隨着歐洲多國疫情嚴峻，德國衞生部長施潘（Jens Spahn）在12月15日公開呼籲歐盟在聖誕節前批准疫苗。

歐洲藥品管理局同日較後時間表示，在收到藥廠提供更多疫苗資訊後，決定提早開會審批程序。該部門原定在12月29日開會商討，如今提早8天。

在消息公布後，德國稱在輝瑞疫苗獲審批的24小時至72小時內，德國可以開始分發疫苗，有望最早在聖誕節開始疫苗接種計劃。

歐洲8國協調疫苗計劃

歐洲8國衞生部長也發表聯合聲明稱，將協調開展疫苗接種計劃，包括協調啟動計劃，又會快速交流相關資訊。這8國包括德國、法國、意大利、比利時、盧森堡、荷蘭、西班牙及瑞士。