【新冠疫苗】美媒：莫德納疫苗緊急使用授權申請　料12月18日獲批

美國食品和藥物管理局（FDA）稱，由美國莫德納（Moderna）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，符合緊急使用要求。倘若成事，美國將第二次取得緊急使用授權的疫苗。

FDA在15日公布的數據顯示，它對成人有高度保護作用，以及能預防新型冠狀病毒肺炎重症。《紐約時報》在15日引述熟悉FDA計劃的人稱，根據這些數據，FDA料在18日批准莫德納作緊急使用。

《紐約時報》稱倘莫德納疫苗真的「過關」，美國民眾最快能在下周能接種第二款疫苗。現時在美國已分發到全國各地的，是輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）研發的新冠疫苗（簡稱輝瑞疫苗）。

FDA公布的數據確認莫德納公布的，其出品在3萬人身上進行試驗，有效率94.1%。這3萬人當中有196人出現徵狀；196人當中，185人是注射安慰劑，11人是注射莫德納疫苗。FDA稱注射疫苗後產生副作用包括發燒、頭痛、疲倦，這令人不快但並不危險。

疫苗的有效數據已在美國時間15日公布，17日會有聽證會舉行。

報道稱FDA發布的數據，將包括3萬人參與的臨床實驗，連同FDA的分析。這些數據會在17日由一個外部醫學及科學顧問團檢視。在顧問團成員進行長達一天的會議後，他們會聽取莫德納、FDA、科學家及公眾意見，然後就是否建議授權投票。

一般來說，FDA會跟隨專家意見做出決定。

美國食品和藥物管理局的Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee（暫譯：疫苗和相關生物製品諮詢委員會）會在17日討論那些數據。

同一個委員會上周以17票贊成、4票反對以及1票棄權，批准輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗獲得緊急使用授權。

莫德納11月30日表示，新數據證實其新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗有效預防率逾94%以及疫苗的安全性，藥廠計劃向食品和藥物管理局及歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）分別申請緊急許可，以及有條件許可。