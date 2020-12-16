英媒：拜登上台後美巴貿易談不攏？或將巴西推向中國

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美國選舉人團12月14日確認美國民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）正式當選美國總統，一些之前未祝賀他的國家領袖都已有類似公布，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也是其中之一。他說準備與美國合作，構建「巴美聯盟」（Brazil-USA alliance）。

巴西全球電視新聞台（GloboNews）駐美評論員沙克拉（Guga Chacra）分析，博爾索納羅不在第一時間祝賀拜登的原因之一，是他真的崇拜美國現任總統特朗普（Donald Trump）。

英國路透社16日分析拜登料將對巴西利亞採取較強硬的態度，包括在環境、人權及貿易方面，這會導致巴西在國際舞台更趨孤立。路透社稱博爾索納羅是長期的「懷疑中國者」，如環境與人權議題成為巴、美貿易絆腳石，可能反過來將巴西推向接受中國的方向。

圖為巴西總統博爾索納羅8月5日在巴西利亞出席一個儀式時的情形。（AP）

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一些英、美媒體11月3日預測拜登已取得足夠選舉人票後公布他已當選，惟在多數國家領袖向拜登表達祝賀之際，有些則認為美國選舉人團尚未投票、未正式確認當選人資格，因此遲遲未有「表示」。俄羅斯總統普京、博爾索納羅及墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）本周祝賀拜登勝選。

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