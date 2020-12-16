德國對華為有條件開綠燈　新草案要求供應商保證安全

作為美國盟友之一德國看來不理華府施壓，12月初就引進外國5G科技發布草案，如今它將呈交聯邦議院審議。倘通過，類似中國電訊設備供應商華為的外國公司，其產品及技術可進入德國市場，但它須保證其產品是安全。

《華爾街日報》12月16日稱這個法案標誌着美國政府在遊說歐洲盟友禁用華為技術方面遭遇挫敗。

華為16日對此舉表示歡迎。公司發言人說：「在5G網絡方面這意味着（德國政府對）所有供應商都有更高以及同等的安全標準。」

當草案在12月初發布的時候，德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）稱政府尋求創造一個法律基礎，既針對網絡安全的擔憂，又保持德國市場對有競爭力的科技開放。

草案在送交聯邦議院審議之際，德國總理默克爾（Angela Merkel）將面對內部反對聲迿。她已就此進行遊說，方案將要求所有供應商通過嚴格的科技審查標準以及對網絡安全監管部門保持透明。

倘若草案獲得通過，德國將有一個由總理府、內政部、經濟部及外交部代表組成的委員會。他們會就特定供應商宣布它是否做出虛假陳述、不支持德國的安全審計行動，或是沒就產品的漏洞報告或提供補丁。如任何供應商違反多項規例，有可能被頒禁。