英國外相藍韜文稱中國崛起帶來機遇也有挑戰

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）12月16日展開對印度的訪問，他在談到中印邊境衝突時表示，中國崛起既帶來機遇也有挑戰，而英國計劃的「印太地區傾斜」（Indo-Pacific tilt）就是要抓住機遇，並且應對挑戰。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）12月16日報道，英國外交大臣藍韜文是在當天接受媒體提問時進行上述表態的，當時他在回答一個與中印邊界衝突有關的問題。

藍韜文表示「事實上，這就是『印太地區傾斜』的全部，即更多地抓住機遇，同時更多地應對挑戰與壓力。」他補充說道，「很明顯，中國的崛起與中國的地位，在帶來機遇同時，也帶來挑戰。」

他還表示，英國政府將在2021年初發布一份與國防以及外交政策有關的報告，該報告將對「印度-太平洋傾向」進行闡述。

The UK is committed to building a closer relationship with India.



I met @narendramodi today to discuss our joint vision, a 10-year roadmap to create jobs for Britons and Indians, defend our security and work together as a force for good in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/DwXBbIdWpT — Dominic Raab (@DominicRaab) December 16, 2020

藍韜文12月16日在Twitter發文，談到他和印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤時的情況，他稱英國未來將與印度建立更緊密關係，共同致力於捍衛彼此的安全，以及成為印太地區的「向善力量」。

莫迪同天也發布推文稱，他與藍韜文討論後疫情與後脫歐時代下的印英夥伴關係，並且期待英國首相約翰遜（Boris Johnson）2021年1月訪問印度。