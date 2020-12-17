【新冠肺炎】歐盟料21日批准使用輝瑞疫苗　最快12月底可接種

歐洲藥物管理局（EMA）預料可在聖誕前，12月21日批准緊急使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech合力研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，歐洲各國有望在月底前開始接種。

圖為12月16日，在美國波士頓的一間醫院，正在準備輝瑞疫苗。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）16日表示，歐盟27成員國可望會在聖誕節前的同一天開始疫苗接種。馮德萊恩稱在2021年將會有更多的疫苗獲得批准，最終目標是讓歐洲70%的人口接種疫苗。

To end the pandemic, we need up to 70% of the population vaccinated.



This is a huge task. So let's start rapidly with the vaccination together, as 27, on the same day.



As we have been united through the pandemic, we will get out of it together & united. pic.twitter.com/bpFpkjUuGR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2020

德國之聲（DW）報道，EMA原定29日才召開會議，但現決定提前至21日。報道又稱EMA審批時間較英美等國較慢，是因為要研究更多數據，以確保疫苗安全，就公眾疑問釋疑。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，批准使用輝瑞疫苗是對歐盟的一大好事，並稱政府將確保接種計劃可在12月內進行。

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法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示，法國有望在12月最後一周開始為長者接種，至2021年6月前，為1,000多萬的民眾接種疫苗。