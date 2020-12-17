【新冠肺炎】歐盟料21日批准使用輝瑞疫苗　最快12月底可接種

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歐洲藥物管理局（EMA）預料可在聖誕前，12月21日批准緊急使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech合力研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，歐洲各國有望在月底前開始接種。

圖為12月16日，在美國波士頓的一間醫院，正在準備輝瑞疫苗。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）16日表示，歐盟27成員國可望會在聖誕節前的同一天開始疫苗接種。馮德萊恩稱在2021年將會有更多的疫苗獲得批准，最終目標是讓歐洲70%的人口接種疫苗。

德國之聲（DW）報道，EMA原定29日才召開會議，但現決定提前至21日。報道又稱EMA審批時間較英美等國較慢，是因為要研究更多數據，以確保疫苗安全，就公眾疑問釋疑。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，批准使用輝瑞疫苗是對歐盟的一大好事，並稱政府將確保接種計劃可在12月內進行。

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法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示，法國有望在12月最後一周開始為長者接種，至2021年6月前，為1,000多萬的民眾接種疫苗。

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