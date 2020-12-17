【美國疫情】單日死亡數再創新高　福奇：2021年秋季前或恢復正常

美國展開接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗計劃之際，當地疫情仍然嚴峻，單日新增死亡人數再度突破3,000人創新高。

美國有線新聞網絡（CNN）12月16日報道，該國16日新增逾23.8萬宗新冠肺炎病例，超過3,400人不治，創單日新高。全國當天因感染新冠病毒而入院治療的患者達113,069人，再創新高。

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根據約翰斯霍普金斯大學統計顯示，截至香港時間17日早上10時29分，美國累計16,959,267人染疫，病歿人數累計307,291人。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）16日向消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示，如果有足夠人數接種新冠疫苗，相信在秋季中期之前，美國可能會恢復正常狀態，例如民眾可以在餐廳室內安全地用餐及看電影。

福奇指出，「如果我們在第二季尾，第三季度初期之前有絕大多數的人口接種疫苗，那麼到2021年秋季中期時，我們可以達到某種正常（生活）水平。」

對於絕大多數人口的定義，福奇解釋介乎75%至85%之間的人口將需要接種新冠疫苗，這才能產生免疫「保護傘」，以防止病毒進一步傳播。