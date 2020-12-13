【美國疫情】累計死亡人數迫近30萬　首批疫苗周一將送抵多個州份

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國持續蔓延，美國官方12月12日表示，死亡人數再增3,013人，累計達到29.45萬人。美國政府盼盡快推行疫苗接種計劃，陸軍上將佩爾納（Gustave Perna）同日稱，首批輝瑞（Pfizer）疫苗將在12月13日開始出貨，並在12月14日早上運抵國內145個不同地點，包括醫院及其他場地。

首輪300萬人接種

佩爾納稱，從12月14日至12月16日，國內不同地方會陸續收到疫苗，其中疫苗將在12月14日運抵145個地點，在12月15日與12月16日則會運送到636個地點，這些地點包括醫院及其他分發中心。美國政府預計，首輪會有300萬人獲接種疫苗。

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新冠疫苗會從位於密歇根州（Michigan）的輝瑞工廠出貨，將存放於溫度維持攝氏零下70度的箱內，箱內有乾冰。聯邦保健部門建議讓醫護人員及安老院居民首先接種，並非強制，最終決定將由各州自行作出。

美國疫情嚴峻，在過去兩周內，有多天的染疫死亡人數超過2,000人。美國疾病控制和預防中心12月12日表示，新增24.40萬宗確診個案，累計達到1,571.88萬宗，死亡人數再增3,013人，累計為29.45萬人。